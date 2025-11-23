پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته بسیج، رزمایش سراسری «کارزار خدمت» با هدف محرومیتزدایی و ارائه خدمات اجتماعی در محله طرح کرامت روستای عصمتآباد مهریز برگزار شد.
این رزمایش با حضور گروههای جهادی و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد و به صورت میدانی به بررسی مشکلات مردم و ارائه خدمات عمومی پرداخت.
در این آیین، سرهنگ دشتآبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، هدف از اجرای رزمایش را رسیدگی میدانی به مطالبات مردم، محرومیتزدایی، تقویت امید اجتماعی و افزایش همدلی در میان اهالی روستا عنوان کرد.
این برنامه با مشارکت سرپرست بخشداری مرکزی مهریز، نیروهای فراجا، رئیس بنیاد مسکن و نمایندگان اداره ورزش و جوانان همراه بود.
در جریان رزمایش، گروههای جهادی برای اجرای خدمات عمرانی، مشاورهای، فرهنگی و اجتماعی در سطح روستا سازماندهی شدند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز با اشاره به تداوم این طرح گفت: رزمایشهای کارزار خدمت در مناطق مختلف شهرستان برگزار خواهد شد تا مشکلات مردم به صورت میدانی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.