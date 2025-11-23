پخش زنده
امروز: -
محصول استراتژیک گندم در ۱۳ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی هرمزگان کشت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد: امسال ۶۰ هزار تن محصول گندم از زمینهای کشاورزی استان برداشت شود که در مقایسه با تولید پارسال تغییری نداشته است.
محسن یکتاپور گفت: شهرستان حاجیآباد را با پیشبینی سطح زیر کشت حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار، مهمترین منطقه برای کشت گندم در استان است و پس از آن، شهرستانهای رودان، پارسیان، میناب، بستک و بندرعباس به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت دارند.
بیشتر بخوانید؛ آغاز کشت گندم در مزارع بخش رودخانه شهرستان رودان
وی افزود: دو هزار و ۴۰۰ تن بذر گواهی شده از نوع چمران۲، مهرگان، سیروان، خلیل، ستاره، سحر و ارقام جدید اوج و آزادگان در بین کشاورزان توزیع شده است.
کشت گندم در هرمزگان از اواخر آبان آغاز شده است و تا پایان دی ادامه دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: ۷۰ درصد زمینهای کشاورزی زیر کشت مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار است.