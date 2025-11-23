به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد: امسال ۶۰ هزار تن محصول گندم از زمین‌های کشاورزی استان برداشت شود که در مقایسه با تولید پارسال تغییری نداشته است.

محسن یکتاپور گفت: شهرستان حاجی‌آباد را با پیش‌بینی سطح زیر کشت حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار، مهمترین منطقه برای کشت گندم در استان است و پس از آن، شهرستان‌های رودان، پارسیان، میناب، بستک و بندرعباس به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت دارند.

بیشتر بخوانید؛ آغاز کشت گندم در مزارع بخش رودخانه شهرستان رودان

وی افزود: دو هزار و ۴۰۰ تن بذر گواهی شده از نوع چمران۲، مهرگان، سیروان، خلیل، ستاره، سحر و ارقام جدید اوج و آزادگان در بین کشاورزان توزیع شده است.

کشت گندم در هرمزگان از اواخر آبان آغاز شده است و تا پایان دی ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی زیر کشت مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار است.