مهار آتش الیت در مرحله پایانی
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت : آتش الیت احتمالا امروز مهار خواهد شد.
سرهنگ ذکریایی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ از توقف گسترش دامنه آتشسوزی در منطقه الیت چالوس خبر داد و گفت:نیروهای اطفای حریق امروز در چهار جبهه در حال فعالیت هستند.
او با بیان اینکه ضلع شرقی منطقه درگیر در آتش مهار شده است، افزود: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیسا در قالب سه گروه در ضلع غربی در حال لکه گیری هستند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: گروههای آتش نشان از استان تهران نیز در جبهه جنوبی در حال فعالیت هستند.
او با قدردانی از مردم برای تلاش شبانه روزی در مهار آتش، گفت: ارسال تجهیزات برای مهار آتش به علت صعب العبورمشکل بود و زمان بر شده بود، اما اکنون امکانات به خوبی در منطقه حضور دارد.
سرهنگ ذکریایی به تاثیر نیروهای هوافضای در مهار آتش اشاره کرد و افزود: ۴ فروند هواپیمای تخصصی اطفای حریق دیروز اقدام به تخلیه آب در کانونهای آتش کردند که موفقیت آمیز بود
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: چهار فروند بالگرد امروز مهار آتش را انجام خواهند داد و دو فروند نیز نیروها را هلی برن میکنند
او با بیان اینکه امکانات به قدر کافی در منطقه وجود دارد، ابراز امیدواری کرد آتش الیت امروز مهار شود