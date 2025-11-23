

سرهنگ ذکریایی در گفت‌و‌گو با سرهنگ ذکریایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ از توقف گسترش دامنه آتش‌سوزی در منطقه الیت چالوس خبر داد و گفت:نیرو‌های اطفای حریق امروز در چهار جبهه در حال فعالیت هستند.

او با بیان اینکه ضلع شرقی منطقه درگیر در آتش مهار شده است، افزود: نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیسا در قالب سه گروه در ضلع غربی در حال لکه گیری هستند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: گروه‌های آتش نشان از استان تهران نیز در جبهه جنوبی در حال فعالیت هستند.

او با قدردانی از مردم برای تلاش شبانه روزی در مهار آتش، گفت: ارسال تجهیزات برای مهار آتش به علت صعب العبورمشکل بود و زمان بر شده بود، اما اکنون امکانات به خوبی در منطقه حضور دارد.





سرهنگ ذکریایی به تاثیر نیرو‌های هوافضای در مهار آتش اشاره کرد و افزود: ۴ فروند هواپیمای تخصصی اطفای حریق دیروز اقدام به تخلیه آب در کانون‌های آتش کردند که موفقیت آمیز بود

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: چهار فروند بالگرد امروز مهار آتش را انجام خواهند داد و دو فروند نیز نیرو‌ها را هلی برن می‌کنند