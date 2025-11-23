به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، شهاب الدین بهبهانی گفت: در پی رصد اطلاعاتی پلیس مواد مخدر استان خوزستان و با توجه به اینکه مسیر مواصلاتی شهرستان رامهرمز همواره به‌دلیل موقعیت جغرافیایی از کانون‌های مهم در مسیر ترانزیت مواد مخدر به شمار می‌آید، با حضور میدانی و عملیاتی و با همکاری پلیس مواد مخدر شهرستان، عملیات پیچیده‌ای انجام شد.

وی افزود: پس از تیراندازی به خودروی حامل مواد مخدر و خودروی همراه، خودرو‌های مذکور توقیف و در بازرسی از آن مقدار ۳۳۹ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف و ضبط شد.

بهبهانی با بیان اینکه این عملیات موفقیت‌آمیز نمادی از هم‌افزایی موثر میان نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در خط مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است، افزود: در این خصوص دو نفر متهم بازداشت و با تشکیل پرونده قضایی به زندان معرفی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز گفت: مقابله با قاچاق مواد مخدر از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده و با متخلفین این حوزه برخورد شدید قضایی خواهد شد.