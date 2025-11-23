اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از حضور در رقابت‌های همبستگی اسلامی، به مدینه منوره مشرف شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی پوشان آزادکار کشورمان به زیارت بارگاه حضرت رسول اکرم محمد مصطفی (ص) در مسجد النبی و امام حسن مجتبی (ع)، امام زین العابدین سجاد (ع)، امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) در قبرستان بقیع رفتند.

آزادکاران ملی پوش امروز برای راهی شهر مکه می‌شوند تا به خانه خدا مشرف شوند.

ملی پوشان کشورمان در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) یاد بزرگ بانوی عالم، دختر معزز پیامبر اسلام و همسر بزرگوار حضرت علی (ع) را گرامی داشتند.