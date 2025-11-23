پخش زنده
امروز: -
اندکی سرما کافی ست تا ذرات آلایندهی هوا دوباره به جان اراک بیفتند پر تلاش از از قبل و در این فرآیند هر چه کوشش آن چنان نمود ثمر بخشی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تعداد روزهای الاینده اراک از مرکز ۸۰روز گذشته و این یعنی زنگ خطر برای مسئولان و البته بیش از آن مردم اراک.
با احترام به صنعت و تولید اما، سهامدار عمده آلودگی هوای اراک صنایع بزرگ است و سپس تردد خودروهای فرسوده، مصرف سوختهای سنگین و شرایط جغرافیایی خاص این شهر ، مقصران اصلی هستند .
به زبان آمار سهم صنایع در آلودگی هوای اراک ۵۲ درصد و سهم منابع متحرک از جمله خودروها ۴۸ درصد برآورد شد.
مهدی زندیهوکیلی استاندار جوان استان در دیدار اخیری که با دانشجویان داشت با تایید دغدغه دانشجویان در زمینه آلودگی هوا و لزوم رفع آن ، کاهش آلودگی هوای اراک را موضوع اصلی و از دغدغههای خود دانسته و می گوید : شرکت آلومینیومسازی، نیروگاه حرارتی شازند و کورههای آجرپزی از مهمترین منابع آلاینده این شهر هستند که در برخی موارد اقدامات متعددی برای کاهش آلودگی آنان صورت گرفته است که باید این روند باش تاب بیشتری ادامه یابد .
وی احداث تقاطعهای غیرهمسطح ، تعطیلی تدریجی ۷۰۰ دیگ قدیمی شرکت آلومینیومسازی، خرید اتوبوسهای مجهز به مخزن جذب آلایندگی ، حذف گرههای ترافیکی ، نصب سامانه گوگردزدایی در پالایشگاه شازند، و در مقطعی تعطیلی مازوت سوزی نیروگاه شازند را از اقدامات اساسی دانسته است .
نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک ، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح جنگلکاری دالان سبز اراک می تواند به بخشی از آلودگی هوا پیروز شود می گوید:تمام شاخصها و سیاههی آلایندگی نشان میدهد که تقریبا ۷۵ تا ۸۰ درصد آلودگی هوای اراک مربوط به صنایع است و هرآنچه که میتوانیم باید روی کاهش آلایندگی صنایع کار کنیم. ما نیز در مجمع نمایندگان به جد پیگیر این موضوع هستیم.
وی با بیان اینکه صنعت و رعایت اصول زیست محیطی همگام باید حرکت کند می افزاید : توسعه درختکاری و فضای سبز با همراهی و همدلی مردم استمرار پیدا میکند و باید به موازات رفع آلایندگی صنایع توسعه فضای سبز را نیز داشته باشیم واجرای مصوبه توسعه فضای سبز استان با تاکید بر کلانشهر اراک مورد تاکید ماست لذا در همین راستا دالان سبز اراک به مساحت ۱۰ هزار هکتار از منطقه چپقلی تا منطقه میقان ایجاد خواهد شد که فرصت گرانبهایی برای ما خواهد بود.
نادرقلی ابراهیمی ادامه می دهد : حفظ ۸۰۰ هکتار باغات سنتی منطقه سده نیز مورد تاکید ماست و بحث تامین آب آن را پیگیری کردهایم تا این باغات حفظ شوند. مدیریت روشهای چرای دام در این منطقه نیز باید انجام شود و امیدواریم با همکاری و مشارکت مردم یک کار بزرگ برای اراک رقم زده شود. در حال پیگیری مشکل کمآبی باغات و خشک شدن قنوات منطقه سنجان نیز هستیم و با فرصتهایی که از وزارت نیرو گرفتیم، درصدد حل مشکلات کم آبی هستیم.
سید محمد جمالیان، دیگر نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه منابع طبیعی استان مرکزی در طی دو سال ۸ میلیون نهال کاشته است که بر این اساس تا امروز به وظیفه خود در کاشت ۱۶ میلیون نهال طی چهار سال عمل کرده است.
وی می افزاید : اگر قرار است در این موضوع موفق باشیم باید صنایع و شهرداری کمک کنند. برای اجرایی شدن کامل این مهم، ۵۱ میلیارد تومان بودجه نیاز است ولی متاسفانه بودجهای که اختصاص پیدا کرده است حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد تومان است، لذا میطلبد که استاندار و فرماندار در این خصوص برنامه داشته باشند و صنایع بزرگ ما مثل پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه و آلومینیوم قسمتهایی از کار را بر عهده بگیرند، در غیر این صورت در تولید نهال و کاشت درخت به هدف خود نخواهیم رسید.
امیر انصاری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه ، براساس پایش ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در شهر اراک و سایر شهرهای استان از جمله شازند، ساوه و دلیجان، تاکنون ۷۹ روز آلوده در سال برای اراک جاری ثبت شده است. در این مدت حدود ۱۰ جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل شده که مطابق دستورالعملها و سطحبندی آلایندگی (از شاخص زیر ۱۵۰، ۱۵۰ تا ۲۰۰ و بالاتر از ۲۰۰) تصمیمگیریها صورت گرفته است.
وی علل آلایندگی در اراک در نیمه اول سال را عمدتاً ناشی از گردوغبار و در نیمه دوم سال گازهای آلاینده ناشی از فعالیتهای صنعتی و تردد خودروها می داند و می افزاید : در هفتههای اخیر نیز به دلیل عدم بارندگی و پایداری جو، انباشت آلایندهها تشدید شده و با توجه به عمق کم لایه اینورژن در اراک، شرایط بحرانیتر شده است.
وی ادامه داد: یکی از منابع مهم آلایندگی، نیروگاه شازند بود که خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، در نیمه دوم سال دو واحد نیروگاه با گاز فعالیت میکنند، یک واحد در حال اورهال است و واحد دیگر نیز از مازوت کمسولفور استفاده میکند. امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه یابد تا شهروندان کمتر درگیر آلودگی هوا باشند.
در روزهای اخیر، آلاینده غالب ذرات معلق و بیشترین میزان آلودگی نیز در میان شهرهای استان مربوط به اراک، شازند و ساوه بوده است.