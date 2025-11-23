رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی قزوین از مجازات دو واحد صنفی و بازگرداندن ۵۴ کیسه آرد به شبکه رسمی توزیع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی سبزی گفت: پرونده دو واحد صنفی نانوایی و شیرینی پزی به اتهام قاچاق ۵۴ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی به ارزش ۶۰۴ میلیون و ۸۰۰ میلیون ریال رسیدگی شد.

رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی قزوین افزود: قاضی شعبه، متخلفان را علاوه بر الزام به پخش دو هزار ۱۶۰ کیلو آرد کشف شده در شبکه رسمی، به پرداخت یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

سبزی گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان با هرگونه تخلف در حوزه کالا‌های اساسی به ویژه آرد و نان بر اساس قانون به شدت برخورد می‌شود.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.