بازگرداندن ۵۴ کیسه آرد یارانهای به شبکه رسمی توزیع
رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی قزوین از مجازات دو واحد صنفی و بازگرداندن ۵۴ کیسه آرد به شبکه رسمی توزیع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی سبزی گفت: پرونده دو واحد صنفی نانوایی و شیرینی پزی به اتهام قاچاق ۵۴ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی به ارزش ۶۰۴ میلیون و ۸۰۰ میلیون ریال رسیدگی شد.
رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی قزوین افزود: قاضی شعبه، متخلفان را علاوه بر الزام به پخش دو هزار ۱۶۰ کیلو آرد کشف شده در شبکه رسمی، به پرداخت یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
سبزی گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان با هرگونه تخلف در حوزه کالاهای اساسی به ویژه آرد و نان بر اساس قانون به شدت برخورد میشود.
وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.