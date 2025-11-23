پخش زنده
اکیپهای شناسایی انشعابات غیرمجاز آب در شهرستان زابل از کشف و جمع آوری ۳۴ مورد انشعاب غیر مجاز در این شهرستان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان زابل گفت: این اقدام در پی عملیات مستمر در سطح شهرستان صورت گرفته است.
حمیدرضا مددی با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از هدر رفت آب شرب افزود: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی، برخورد قاطع و جدی با متخلفین در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این برخورد نه تنها شامل قطع و جمعآوری انشعابات غیرمجاز خواهد بود، بلکه اعمال جریمههای سنگین و معرفی افراد متخلف به مراجع قضایی را برای طی مراحل قانونی نیز در پی خواهد داشت.