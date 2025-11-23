۵ مصدوم در حادثه بر خورد تریلی با دو خودرو در جاده درگز - قوچان
نقص ترمز تریلی در جاده درگز - قوچان و برخورد آن با دو خودرو ،پنج مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار قوچان گفت: در این حادثه که شب گذشته رخ داد یک دستگاه تریلی در سرازیری گردنه «چویلی» در جاده درگز-قوچان به دلیل خالی کردن ترمز ابتدا با یک دستگاه پراید و سپس با خودروی ساینا برخورد کرد و در نهایت واژگون شد.
رسول فرزادفر افزود: در این حادثه سه نفر مصدوم از پراید و ۲ مصدوم از خودرو ساینا به بیمارستان موسی ابن جعفر (ع) قوچان منتقل شدند که حال یکی از سرنشینان وخیم گزارش شده است.