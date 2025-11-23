به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ محمدباقر زارعی گفت: در پی مراجعه چند نفر از شهروندان همدانی و طرح شکایت مبنی بر خرید گوشی موبایل از طریق یک سایت اینترنتی و عدم ارسال کالا پس از واریز وجه، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات فنی، بررسی تراکنش‌ها و رصد‌های تخصصی، متهم در یکی از استان‌های مجاور شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، تیم عملیاتی پلیس فتای همدان موفق به دستگیری کلاهبردار شد.

رئیس پلیس فتای همدان با بیان اینکه تا این لحظه ۷۰ فقره کلاهبرداری به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال توسط این متهم کشف شده است تصریح کرد: با توجه به گستردگی فعالیت مجرمانه، احتمال افزایش تعداد شاکیان وجود دارد و تحقیقات تکمیلی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ زارعی با تأکید بر لزوم خرید امن در فضای مجازی، از شهروندان خواست به‌هیچ‌وجه به صفحات ناشناس، فروشندگان بدون نماد اعتماد الکترونیکی و تبلیغات وسوسه‌انگیز اعتماد نکنند.

او تاکیدکرد: شهروندان خرید‌های خود را از سایت‌ها و پلتفرم‌های معتبر دارای نماد اعتماد انجام دهند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی با کارشناسان ما در میان بگذارند.