صف آرایی فوتسالیستهای پردیس مقابل نماینده مرکزی
خبرهایی از صف آرایی فوتسالیستهای پردیس مقابل نماینده مرکزی تا عنوان سومی تکواندوکاران استان در لیگ پومسه کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این دیدار از ساعت ۱۶ امروز در سالن نفت شازند برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۱۷ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.
درخشش کبدی کار استان به همراه تیم ملی کبدی بانوان
تیم ملی کبدی بانوان که در ترکیب خود زهرا خدا بنده لو ملی پوش استان را در اختیار دارد، به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کرد.
ملی پوشان کبدی برای صعود به دیدار نهایی به مصاف تیم قدرتمند هند میروند.
دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان به میزبانی بنگلادش در حال برگزاری است.
عنوان سومی تکواندوکاران استان در لیگ پومسه کشور
تیم آکادمی طاهرخانی در رده سنی بزرگسالان این رقابتها درجایگاه سوم ایستاد.
تهران میزبان رقابتهای پومسه کشور بود.