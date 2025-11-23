کارشناس هواشناسی از تداوم وضعیت جوی پایدار و آسمان صاف در مازندران تا صبح چهارشنبه خبر داد و گفت: در این مدت روزها آفتابی و شب‌ها سرد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو گفت: از امروز یکشنبه تا صبح چهارشنبه جو استان پایدار است و آسمان صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

فرجی افزود: در این مدت روزها شاهد افزایش مختصر دما و شب‌ها هوا همچنان سرد خواهد بود و در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.

وی ادامه داد: از بعدازظهر چهارشنبه تا عصر پنجشنبه افزایش ابر، وزش باد و بارش‌های پراکنده در مناطق ساحلی، جلگه‌ای و دامنه‌ها انتظار می‌رود.

کارشناس هواشناسی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: دریای خزر امروز و فردا موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.