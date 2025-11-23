به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۵ نشانگر هوای «ناسالم» و این شاخص در یک و ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۴۸ گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای ۱۰ منطقه مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد است، اضافه کرد: شاخص کیفیت در ۱۳ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش آلودگی در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت اضطرار برای خروج از منزل حتما توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

محمودی تاکید کرد: شهروندان مشهدی هم با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

آلودگی هوای مشهد، ناشی از تداوم پایداری جوی در منطقه، مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش‌های صنعتی، نیروگاهی و نیز حجم بالای ترافیک شهری است.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی قرار می گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.