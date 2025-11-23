رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در شهر ریاض عربستان برگزار شد و تیم ایران به ۴ نشان طلا، یک نقره و یک برنز دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برای تیم ایران سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به نشان طلا، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم به نشان نقره و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به نشان برنز دست یافتند.

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بامداد امروز (یکشنبه) از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ع) به کشور بازگشتند و مورد استقبال ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون قرار گرفتند.