به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: با افتتاح این مدارس، گام مهمی در توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای عدالت تحصیلی در جنوب این استان برداشته شد.

میثم لکزایی گفت: دبستان چهارکلاسه شادروان اصغر کاوندی در زمینی به مساحت ۱۱۰ مترمربع و با اعتباری بیش‌از ۱۵ میلیارد ریال، با مشارکت فریبا کاوندی و انجمن یاران نیکوکار جامع ساخته شده و با افتتاح آن، ۱۲۶ دانش‌آموز از فضای امن و استاندارد آموزشی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: دبیرستان هفت‌کلاسه رایحه هم با زیربنای ۴۸۵ مترمربع و اعتباری بیش‌از شش و نیم میلیارد تومان توسط بنیاد نیکوکاری رایحه در روستای صدیق‌زهی ساخته شده و دارای هفت کلاس درس، آزمایشگاه و فضا‌های آموزشی استاندارد است که امکان تحصیل ۱۸۰ دانش‌آموز را در محیطی مناسب فراهم می‌کند.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان نقش مشارکت خیران مدرسه‌ساز را در توسعه زیرساخت‌های آموزشی سیستان و بلوچستان مهم و اثرگذار دانست و افزود: توسعه عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار بدون همراهی خیران نیک‌اندیش میسر نیست و اقدامات این افراد آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان رقم می‌زند.

لکزایی در ادامه تصریح کرد: تلاش برای توسعه فضا‌های آموزشی در سایر نقاط سیستان و بلوچستان نیز ادامه دارد و مشارکت نهاد‌های نیکوکاری می‌تواند روند کاهش محرومیت آموزشی را سرعت بخشد.