معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، بر مشارکت منسجم زنان محقق در نمایشگاه هفته پژوهش تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در کارگروه بانوان و خانواده استان، با اشاره به ضرورت حضور فعال بانوان در عرصه پژوهش، بر مشارکت منسجم زنان محقق در نمایشگاه هفته پژوهش تأکید کرد.
حسین فرجی گفت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از ۸ تا ۱۲ آذر فرصت مغتنمی برای ارائه توانمندیهای بانوان پژوهشگر و کارآفرین است.
وی بابیان اینکه پژوهشها باید کاربردی بوده و به رشد و توسعه استان کمک کنند، افزود: امسال فعالیتهای پژوهشی از مرکز استان به شهرستانها نیز گسترش مییابد، چراکه توسعه از شهرستانها آغاز میشود.
فرجی همچنین از صدور «کارت امید مادر» برای تمامی بانوان دارای فرزند متولد سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این کارت ماهانه دو میلیون تومان شارژ خواهد شد و دهکبندی در آن لحاظ نمیشود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هم در این نشست، با اشاره به همزمانی هفته پژوهش و بزرگداشت مقام زن در آذرماه، از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای منسجم، باکیفیت و اثرگذار خبر داد و پژوهش را نماد رشد و نوآوری در جامعه دانست.
خانم الهامی از رونمایی سند توسعه زنان استان در این هفته خبر داد و افزود: این سند میتواند نقشه راهی برای ارتقای جایگاه زنان در ابعاد مختلف باشد.