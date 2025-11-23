پخش زنده
تراکنش کارتهای سوخت از روز چهارم آذر از ساعت ۶ صبح آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: با رایزنیهای انجام شده تراکنش کار تهای سوخت از روز سه شنبه چهارم آذز از ساعت صفر به ۶ صبح موکول می شود تا کارمندان و همشهریان بتوانند با خیال آسوده سوختگیری کنند و بتوانیم مانع از سوختگیری افراد در بشکه شویم.
محمد بنی سعید افزود: اگر همشهریان از کارت سوخت شخصی استفاده کنند صفها در جایگاههای سوخت کمتر خواهد شد.
او ادامه داد: کارتهای اضطراری یا کارتهای آزاد جایگاهها نه تنها کم نشده بلکه کارتهای جایگاهها اضافه شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: عرضه بنزین سوپر هیچ ارتباطی با عرضه بنزین یورو ۴ و معمولی در جایگاههای سوخت منطقه آبادان ندارد و در حال حاضر بنزین با کیفیت یورو ۴ در آبادان و خرمشهر توزیع میشود.