پخش زنده
امروز: -
یک واحد تولیدی کارتنسازی به مدیریت بانویی کارآفرین و استاندار آذربایجانغربی در ارومیه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با روز جهانی بانوان کارآفرین، یک واحد تولیدی کارتنسازی به مدیریت بانویی کارآفرین و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در ارومیه به بهرهبرداری رسید.
استاندار آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به ارائه طرح توسعه این واحد تولیدی، بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید و حمایت دستگاههای اجرایی برای تسریع در روند توسعه تأکید کرده و افزود: آذربایجانغربی با توجه به ظرفیتهای کشاورزی و صنایع غذایی، بستر مناسبی برای رشد صنایع تبدیلی و بستهبندی داشته و حمایت از چنین واحدهایی میتواند مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار را هموار کند.
این آیین به دنبال نشست امروز استاندار آذربایجانغربی با بانوان کارآفرین و فعال اقتصادی استان و در راستای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و تقویت نقشآفرینی بانوان در اقتصاد آذربایجانغربی برگزار شد.
این واحد تولیدی سالانه بیش از ۱۲ هزار تن کارتن تولید میکند که برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی کرده است.
همچنین استاندار آذربایجانغربی با حضور در یک واحد تولیدی مواد شیمایی در ارومیه از خطوط تولید و بخشهای مختلف این واحد صنعتی بازدید کرد.
رضا رحمانی در این بازدید ضمن قدردانی از فعالیتهای انجامشده در این واحد صنعتی، بر ضرورت تداوم نوسازی تجهیزات، ارتقای استانداردهای ایمنی و توسعه بازارهای جدید برای تقویت جایگاه صنعتی استان تأکید کرد.
او با تأکید بر اهمیت صنایع شیمیایی در زنجیره تأمین مواد اولیه استان، افزود: حمایت از واحدهای تولیدی فعال و کمک به رفع موانع آنها از اولویتهای مدیریتی استان است.
این واحد تولیدی از واحدهای صنعتی فعال در حوزه مواد شیمیایی پایه به شمار میرود و محصولات آن در بخشهای مختلف صنعتی، از جمله تصفیه آب، صنایع بهداشتی و تولید مواد شیمیایی کاربرد دارد.
۷۰ درصد مواد تولیدی این واحد صنعتی به کشورهای همجوار صادر میشود.