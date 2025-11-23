طرح نظارت میدانی بر رفتار ترافیکی و اسناد حمل‌ونقل ناوگان عمومی حمل بار در محور‌های جاده‌ای شهرستان‌های خاتم و مروست تشدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طرح نظارت میدانی بر رفتار ترافیکی و اسناد حمل‌ونقل ناوگان عمومی حمل بار در محور‌های جاده‌ای شهرستان‌های خاتم و مروست تشدید شد. این طرح با هدف افزایش ایمنی جاده‌ای، جلوگیری از تخلفات حمل‌ونقل کالا و ساماندهی فعالیت ناوگان باری در دستور کار اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خاتم قرار گرفته است.

قاسمی‌پناه رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خاتم با اعلام این خبر گفت: طرح کنترل دروازه‌ای اسناد حمل‌ونقل ناوگان باری براساس برنامه‌ای مدون و با همکاری پلیس‌راه و تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل کالا در محور‌های جاده‌ای خاتم و مروست اجرا می‌شود.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، اسناد حمل شامل بارنامه، کارت هوشمند رانندگان، معاینه فنی و کنترل تناژ ناوگان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع برای اعمال قانون به مراجع ذیصلاح گزارش خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاتم، عمده تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل را شامل صدور بارنامه خارج از حوزه فعالیت، صدور بارنامه برای وسایط نقلیه فاقد معاینه فنی و تجهیزات ایمنی عنوان کرد و گفت: صدور بارنامه صوری و استفاده غیرمجاز از کارت هوشمند سایر رانندگان نیز از دیگر تخلفاتی است که در قالب طرح کنترل دروازه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.