به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ متن پیام محمد صادق امیر عشایری به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیج تبلور ایمان، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های دفاع از امنیت، استقلال و پیشرفت کشور است.

بسیج یک جریان فرهنگی، اجتماعی و علمی است که در تمامی عرصه‌های پیشرفت کشور حضوری فعال و تأثیرگذار دارد و فعالیت‌های بسیج در زمینه سازندگی، نمونه‌ای از خدمت بی‌منت به مردم و ایثار و فداکاری است.

امروز در شرایطی که کشورمان با مشکلاتی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو است و برای تداوم مسیر پیشرفت و اعتلای ایران عزیزمان باید موانع را از پیش پای مردم برداریم، نیاز به روحیه و فرهنگ بسیجی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و ترویج این فرهنگ بیش از پیش می‌تواند راهگشا باشد، به خصوص مدیران دستگاه‌های اجرایی باید روحیه بسیجی را در خدمت مردم و نظام نصب‌العین خود قرار دهند.

در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج، فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان سلحشور، خانواده‌های معزّز شهدا و ایثارگران، عشایر و عموم مردم شریف شهرستان مهاباد تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برای همه شما عزیزان مسئلت می‌نمایم.