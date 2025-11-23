پخش زنده
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد به مناسبت هفته بسیج پیام تبریکی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ متن پیام محمد صادق امیر عشایری به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بسیج تبلور ایمان، اخلاص، مسئولیتپذیری و حضور آگاهانه مردم در عرصههای دفاع از امنیت، استقلال و پیشرفت کشور است.
بسیج یک جریان فرهنگی، اجتماعی و علمی است که در تمامی عرصههای پیشرفت کشور حضوری فعال و تأثیرگذار دارد و فعالیتهای بسیج در زمینه سازندگی، نمونهای از خدمت بیمنت به مردم و ایثار و فداکاری است.
امروز در شرایطی که کشورمان با مشکلاتی در حوزههای مختلف روبهرو است و برای تداوم مسیر پیشرفت و اعتلای ایران عزیزمان باید موانع را از پیش پای مردم برداریم، نیاز به روحیه و فرهنگ بسیجی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و ترویج این فرهنگ بیش از پیش میتواند راهگشا باشد، به خصوص مدیران دستگاههای اجرایی باید روحیه بسیجی را در خدمت مردم و نظام نصبالعین خود قرار دهند.
در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج، فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان سلحشور، خانوادههای معزّز شهدا و ایثارگران، عشایر و عموم مردم شریف شهرستان مهاباد تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برای همه شما عزیزان مسئلت مینمایم.