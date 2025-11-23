رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات در کهگیلویه، از آغاز طرح «کاشی‌های حرم» برای مشارکت مردم در بازسازی صحن حضرت زینب (س) در کربلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پولاب رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات در کهگیلویه گفت: مردم با اهدای کمک‌های خود به طرح کاشی‌های حرم در بازسازی صحن حضرت زینب"س"در کربلا مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت اسفناک برخی بخش‌های عتبات عالیات در گذشته، افزود: ستاد توسعه و بازسازی عتبات، یادگار ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی است و علاوه بر بازسازی حرمین شریفین در سوریه و عراق، کمک‌رسانی و مردم‌یاری در بلایای طبیعی را نیز در اهداف خود دارد.

رئیس ستاد عتبات عالیات کهگیلویه ادامه داد: ساخت و بازسازی عتبات نگاه تمدنی به آینده جهان اسلام است و در کنار این فعالیت‌ها، امنیت و آرامش نیز برای جامعه به ارمغان آمده است.

وی گفت: در طرح پویش کاشی حرم، هر فرد می‌تواند با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان، یک کاشی از صحن حضرت زینب (س) در کربلا را به نام خود ثبت کند.

پولاب افزود: طرح بنای نور به این صورت است که افراد یک متر زمین در صحن خریداری کرده و سند آن به نامشان صادر می‌شود.