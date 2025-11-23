برخورد سه دستگاه کامیونت و نیسان در آزادراه قم -کاشان دو فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: ساعت ۵:۳۰ امروز امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی بر برخورد کامیونت و دو دستگاه نیسان بکسل شده در اتوبان قم _کاشان، پنج کیلومتر بعد از مشکات به سمت کاشان به محل حادثه اعزام شدند.

مهرداد فرزندی پور با اشاره به اعزام سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های مشکات و امیرکبیر و هلال احمر به محل این حادثه افزود: یکی از مصدومان به دلیل شدت حراجات وارده از ناحیه سر در محل فوت شد.

وی گفت: دو مصدوم این حادثه نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمان راهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان شدند، که یکی از این مصدومان در مسیر انتقال فوت شد.

علت حادثه در حال بررسی است.