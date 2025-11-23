پخش زنده
امروز: -
بیش از ۵۴۶ برنامه به مناسبت هفته بسیج در فسا در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیهی مقاومت بسیج سپاه فسا گفت: در هفته بسیج بیش از ۵۴۶ برنامه با موضوعهای مختلف و مشارکت بسیجیان در این شهرستان در حال برگزاری است.
سرهنگ سجاد راحت طلب افزود: رزمایش جهادگران فاطمی، اعزام گروههای جهادی برای خدمت رسانی به مناطق محروم شهری و روستایی، برپایی ۲۳ یادواره شهدا در مساجد و محله ها، نشستهای بصیرتی و حلقههای معرفتی، برگزاری جلسات با محور جهاد تبیین و مقابله با تحریف واقعیتها در رسانه و اجتماع از جمله برنامههای این هفته در فسا است.
وی بیان کرد: خدمات پزشکی رایگان، اجرای برنامهی اهدای خون، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، برپایی شب شعر بسیج، جشنواره سرود «نغمههای افتخار»، اردوی راهیان پیشرفت، تشییع شهید گمنام و رقابتهای کوهپیمایی بسیجیان از دیگر برنامههای هفته بسیج در این شهرستان است.
فرمانده ناحیهی مقاومت بسیج سپاه فسا گفت: قرار است در قالب ۱۲ گروه از ۶۰ خانواده شهید به نمایندگی از هزار و ۱۰۰ شهید شهرستان فسا دیدار شود.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.