پخش زنده
امروز: -
در روستای شورین همدان، زمینه ایجاد کسبوکارهای متنوعی مانند کفاشی، میناکاری، خیاطی و صنایع کوچک برای اهالی فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دهیار این روستا با بیان اینکه این کسب وکارها با همکاری خیرین و با ارائه تسهیلات و مشاورههای شغلی انجام شده است گفت: مردم روستای شورین با همکاری شورا در کنار فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی هم مانند برگزاری روضههای خانگی، سهشنبههای مهدویت، اعزام زائران به مشهد و کربلا در فعالیت دارند.
رضایی نادر با اشاره به اینکه این روستا حدود ۵ هزار نفر جمعیت دارد افزود: در روستای شورین در حوزه جوانی جمعیت نیز اقداماتی از جمله برگزاری جلسات مشاوره برای والدین و اجرای طرح اهدای زمین به خانوادههای دارای بیش از چهار فرزند، با مشارکت خیرین انجام شده است.