به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،در این آیین که هم‌زمان با هفته بسیج و ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) انجام گرفت، جمعی از بسیجیان، کارکنان و مدیران این مرکز با حضور پرشور خود فضای مسجد را رنگ و بوی عطر شهادت بخشیدند.

حاضران با چشمانی اشک‌بار و دلی آکنده از اندوه، با پیکر این شهید ۱۹ ساله که پس از سال‌ها از عملیات عاشورا ۲ و منطقه چنگوله تفحص شده بود، وداعی باشکوه رقم زدند.