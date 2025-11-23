تشییع پیکرمطهر شهید گمنام دفاع مقدس در صداوسیمای خراسان رضوی
پیکر مطهر شهید گمنام ۱۹ ساله، صبح امروز در مسجد رضوان صداوسیمای خراسان رضوی تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در این آیین که همزمان با هفته بسیج و ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) انجام گرفت، جمعی از بسیجیان، کارکنان و مدیران این مرکز با حضور پرشور خود فضای مسجد را رنگ و بوی عطر شهادت بخشیدند.
حاضران با چشمانی اشکبار و دلی آکنده از اندوه، با پیکر این شهید ۱۹ ساله که پس از سالها از عملیات عاشورا ۲ و منطقه چنگوله تفحص شده بود، وداعی باشکوه رقم زدند.
