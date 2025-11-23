استاندار بوشهر از برنامه‌ریزی برای ساخت ۸۱۶ کلاس درس تا دوسال آینده خبر داد و گفت: ۲۲۶ کلاس درس از این تعداد تاکنون ساخته و به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست شورای اداری استان بوشهر که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: بر این باور هستم که الگوی فاطمی، موجب رسیدن به حیات طیبه می‌شود و حیات طیبه انسان را به سعادت دنیا و آخرت می‌رساند.

وی با گرامیداشت هفته بسیج و بزرگداشت یاد و نام شهدای والامقام بسیج، از تلاش‌های مخلصانه بسیجیان استان تقدیر کرد و یادآور شد: این هفته را فرصتی مغتنم برای قدرشناسی از تلاش‌های بسیجیان می‌دانم که همواره در صف اول خدمت‌رسانی بوده‌اند.

استاندار بوشهر با گرامیداشت ۷ آذر، سالروز حماسه آفرینی دلاورمردان نیروی دریایی در ناوچه موشک انداز پیکان گفت: نیروی دریایی را در دوران هشت سال دفاع مقدس و نیز در زمان امروز، موجب افتخار میهن اسلامی می‌دانم.

وی همچنین با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: دانشجویان را دیده‌بان علم و سیاست و دوره دانشجویی را سرآغاز حرکت در مسیر خردورزی و منافع ملی می‌دانم.

زارع با تاکید بر تسریع در اجرای طرح نهضت مدرسه‌سازی در استان گفت: سرانه آموزشی بوشهر هنگام آغاز دولت چهاردهم ۶.۵ متر مربع بوده است و مقرر شده تا سال ۱۴۰۶ تعداد ۸۱۶ کلاس درس جدید در استان بوشهر ساخته شود و سرانه آموزشی استان را به ۸.۳ مترمربع برسانیم.