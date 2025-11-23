اجتماع بزرگ فاطمیون در دوگنبدان با وداع عاشورایی
اجتماع باشکوه فاطمیون در دوگنبدان با آیین وداع با پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه و سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)، اجتماع بزرگ فاطمیون در شهرستان گچساران با حضور گسترده مردم، جوانان، خانوادههای شهدا، فعالان فرهنگی و هیئتهای مذهبی در حسینیه ثارالله کانون فرهنگی هنری بسیج برگزار شد.
در این مراسم معنوی، پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس مهمان ویژه فاطمیون بودند و حضور این شهدا در میان عزاداران، شور و حال وصفناپذیری به آیین فاطمی بخشید.
این شهدا که سالها در گمنامی مجاهدانه جان خود را در راه دفاع از میهن اسلامی فدا کردهاند، اکنون زینتبخش مجالس عزای بانوی دو عالم شدهاند.
مراسم با مداحی شورانگیز سید رضا سجادی، مداح برجسته بوشهری همراه بود که با نوای جانسوز خود، اجتماع بزرگ عزاداران را تحت تأثیر قرار داده و فضای معنوی حسینیه را به عزای حضرت زهرا (س) پیوند زد.
وی با ذکر مصایب حضرتامابیها (س)، جمعیت سوگوار را غرق در اشک و ماتم کرد.
حاضران ضمن عزاداری، با پیکر پاک شهدا وداعی سراسر عشق، اشک، ارادت و احترام داشتند و بسیاری از عزاداران با گرفتن پرچمهای یا زهرا (س)، قرآن و گلهای سفید، بر پیکرهای مطهر ادای احترام کردند. حضور خانوادههای معظم شهدا در کنار این پیکرهای خوشنام، جلوهای دوچندان به مراسم داده بود.
این اجتماع معنوی، مقدمهای برای برنامههای محوری فاطمی در شهرستان گچساران است که با حضور مردم و هیئتهای مذهبی در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
آیین تشییع و خاکسپاری این شهدای والامقام نیز مطابق برنامهریزیهای صورتگرفته، طی روزهای آینده برگزار خواهد شد.
اجتماع فاطمیون امسال در گچساران، در کنار عزاداری برای حضرت زهرا (س)، تجدید بیعتی دوباره با فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ پیوندی میان سوگواری فاطمی و وداع با شهیدانی که بدون نام و نشانی ظاهری، اما در قلههای افتخار ملت ایران جای دارند.
