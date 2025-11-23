بیش از ۱۰۰ حافظ کل قرآن کریم و همچنین حافظان ۲۰ جزء مراکز شبانه‌روزی سراسر کشور، در بیست و دومین جشنواره ملی جبرئیل امین، تجلیل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی موسسۀ قرآنی بیت الاحزان حضرت فاطمه (س)، بیست و دومین جشنواره ملی جبرئیل امین ۲۷ آذر ماه در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در شیراز برگزار می‌شود و در این جشنواره از بیش از ۱۰۰ حافظ کل قرآن کریم و همچنین حافظان ۲۰ جزء مراکز شبانه‌روزی سراسر کشور، تجلیل خواهد شد.

حجت الاسلام علیرضا شاهسونی مدیر مسئول مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (سلام الله علیها) در این باره گفت: جشنواره ملی جبرئیل امین، یکی از بزرگترین رویداد‌های قرآنی کشور است که به همت مؤسسه بیت الاحزان و با هدف تجلیل از حافظان کل قرآن کریم، برگزار می‌شود.

حجت الاسلام شاهسونی افزود: از نوآوری‌های این دوره از جشنواره، انتخاب شعاری کوتاه و پرمحتوا برای برگزاری آن است.

وی ادامه داد: قرار است فراخوانی عمومی برای پیشنهاد شعار جشنواره اعلام کنیم و از بهترین پیشنهاد‌ها به عنوان شعار رسمی بیست و دومین دوره جشنواره ملی جبرئیل امین، در همۀ تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌ها استفاده شود.

مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا (س) فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز کرده و تاکنون موفق به تربیت هزاران حافظ قرآن در سراسر کشور شده است.

سال گذشته بیست و یکمین دوره این جشنواره با تجلیل از ۴۷۰ حافظ کل و ۲۰ جزء قرآن کریم در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.