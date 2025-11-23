به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین قاسملو اختر افزود: در روز‌های اخیر علت گرانی گوجه فرنگی، صادرات این محصول بود که در این زمینه، شب گذشته صادرات گوجه‌فرنگی و بادمجان بسته شده و قیمت این محصولات به‌زودی در بازار ارزان و به تعادل قیمت خواهد رسید.

او تاکید کرد: امروز قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی در عمده فروشی‌های استان همدان ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان بوده که خرده‌فروشی‌ها با احتساب ۳۰ درصدی، هر کیلو گوجه‌فرنگی را به مصرف‌کننده به قیمت ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در حال عرضه بودند.

قاسملو اختر افزود: همه چیز فراوان موجود است و خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در بحث میوه‌وتره‌بار در استان همدان نداریم.