به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به آغاز کشت سیر در مزارع این شهرستان، گفت: پیش‌بینی می‌شود در زمان برداشت ۱۸ هزارتن محصول سیر از مزارع شهرستان طارم برداشت شود.

یار محمدی درباره کشت سیر در شهرستان طارم، گفت: در سال زراعی جاری ۴۵۰ هکتار از مزارع شهرستان طارم به کشت محصول سیر اختصاص یافته است.

وی با اشاره به رشد ۱۰۰ هکتاری سطح زیر کشت سیر نسبت به سال گذشته، افزود: برداشت محصول سیر کشت شده در فصل پاییز از نیمه دوم اردیبهشت آغاز و تا مردادماه ادامه می‌یابد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: سیر کشت شده در شهرستان طارم علاوه بر تأمین نیاز استان به سایر مناطق کشور و برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز صادر می‌شود.

یارمحمدی می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده ، مقاصد صادراتی سیر طارم افزایش یابد.