ایجاد هتلهای سالمندی با رویکرد کرامتمحور
، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات مناسب برای سالمندان گفت: ایجاد مراکزی همچون هتل سالمندی که بر پایه کرامت، آرامش و ارائه خدمات جامع فعالیت میکنند، اقدامی ارزشمند و ضروری در حوزه سلامت اجتماعی است.
معصومه آقائی افزود: این مجموعه که به همت بانوان توانمند راهاندازی شده، نمونهای موفق از مشارکت زنان در ارائه خدمات اجتماعی و مراقبتی است و توانسته محیطی شبیه به خانه برای سالمندان فراهم کند.
او افزود: وجود خدمات گستردهای مانند روانشناسی، کاردرمانی، ماساژدرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و برنامههای تفریحی، نشاندهنده نگاه جامع این مجموعه به ارتقای کیفیت زندگی سالمندان است.
آقائی گفت: این گروه به صورت میدانی در منازل حضور مییابند و خدمات تخصصی ارائه میکنند. ارائه رایگان خدمات برای سالمندان تحت پوشش بهزیستی که در شرایط دشوار اقتصادی و جسمی قرار دارند، یکی از جلوههای مسئولیتپذیری اجتماعی این مجموعه است.
مشاور استاندار البرز گفت: حمایت از ایجاد و توسعه چنین فضاهایی ضروری است، زیرا نقش مهمی در بهبود سلامت، آرامش و کرامت سالمندان ایفا میکنند و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.