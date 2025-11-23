مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز گفت: ایجاد مراکزی همچون هتل سالمندی که بر پایه کرامت، آرامش و ارائه خدمات جامع فعالیت می‌کنند، اقدامی ارزشمند و ضروری در حوزه سلامت اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات مناسب برای سالمندان گفت: ایجاد مراکزی همچون هتل سالمندی که بر پایه کرامت، آرامش و ارائه خدمات جامع فعالیت می‌کنند، اقدامی ارزشمند و ضروری در حوزه سلامت اجتماعی است.

معصومه آقائی افزود: این مجموعه که به همت بانوان توانمند راه‌اندازی شده، نمونه‌ای موفق از مشارکت زنان در ارائه خدمات اجتماعی و مراقبتی است و توانسته محیطی شبیه به خانه برای سالمندان فراهم کند.

او افزود: وجود خدمات گسترده‌ای مانند روان‌شناسی، کاردرمانی، ماساژدرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و برنامه‌های تفریحی، نشان‌دهنده نگاه جامع این مجموعه به ارتقای کیفیت زندگی سالمندان است.

آقائی گفت: این گروه به صورت میدانی در منازل حضور می‌یابند و خدمات تخصصی ارائه می‌کنند. ارائه رایگان خدمات برای سالمندان تحت پوشش بهزیستی که در شرایط دشوار اقتصادی و جسمی قرار دارند، یکی از جلوه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی این مجموعه است.

مشاور استاندار البرز گفت: حمایت از ایجاد و توسعه چنین فضا‌هایی ضروری است، زیرا نقش مهمی در بهبود سلامت، آرامش و کرامت سالمندان ایفا می‌کنند و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.