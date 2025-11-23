به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهر گفت: در راستای اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، کاشت بیش از ۶۰۰ اصله نهال در حریم جاده وراوی به سمت میرملکی و خالده تا سه راهی چاه شرف این شهرستان آغاز شد.

یونس رحمت بر افزود: این طرح با هدف توسعه فضای سبز، کاهش آلودگی هوا، کنترل ذرات معلق، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش گرمای محلی در حاشیه جاده‌ها انجام می‌شود.

وی بیان کرد: نهال‌ها مقاوم و بومی شامل گونه‌های کهور، کنار و اکالیپتوس است که در حاشیه این جاده کشت می‌شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهر گفت: با تداوم این طرح، حریم جاده‌های شهرستان مهر به محیطی سرسبز تبدیل شود و علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، به الگویی موفق از مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی تبدیل می‌شود.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.