طرح کاشت نهال در جاده وراوی به چاه شرف شهرستان مهر با مشارکت مردمی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهر گفت: در راستای اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، کاشت بیش از ۶۰۰ اصله نهال در حریم جاده وراوی به سمت میرملکی و خالده تا سه راهی چاه شرف این شهرستان آغاز شد.
یونس رحمت بر افزود: این طرح با هدف توسعه فضای سبز، کاهش آلودگی هوا، کنترل ذرات معلق، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش گرمای محلی در حاشیه جادهها انجام میشود.
وی بیان کرد: نهالها مقاوم و بومی شامل گونههای کهور، کنار و اکالیپتوس است که در حاشیه این جاده کشت میشود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهر گفت: با تداوم این طرح، حریم جادههای شهرستان مهر به محیطی سرسبز تبدیل شود و علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، به الگویی موفق از مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی تبدیل میشود.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.