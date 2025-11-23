به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش «میراث»، به زودی از از شبکه دو آغاز می‌شود. این مجموعه ۱۵ قسمتی با بازی لعیا زنگنه، داریوش کاردان و ثریا قاسمی داستان تلاش یک طلبه جوان برای عبور از موانع اقتصادی و اجتماعی پیش رویش است.

«آسمان غرب»، فردا ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم، روایتی از تلاش‌های «شهید علی‌اکبر شیرودی» ر در روز‌های آغازین جنگ تحمیلی است.

شبکه چهار نخستین قسمت از مجموعه «چشم سرخ»، را پنجم آذر ساعت ۱۱ پخش می‌کند. این مجموعه داستان افسر پلیسی است که هنگام انتقال یک زندانی درگیز توطئه پیچیده‌ای می‌شود.

مستند «پستانداران»، سه شنبه هر هفته ساعت ۲۳:۰۰ با کیفیت ۴K از شبکه فراتر پخش و روز بعد ساعت ۱۸:۰۰ بازپخش می‌شود. رفتار‌ها و سازگاری‌های این گونه از جانوران در محیط‌های گوناگون موضوع این مجموعه است.