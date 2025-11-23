به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وجیه الله ذکوری گفت: مطابق مفاد قانون تسهیل تکالیف و با توجه به تمدید مهلت اجرای آن تا پایان آذر سال ۱۴۰۴، صدور صورتحساب‌های الکترونیکی از طریق سامانه مودیان، از ابتدای دی ۱۴۰۴ الزامی خواهد بود.

او افزود: از ابتدای دی ماه، استفاده از هرگونه فاکتور کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود و تمامی مودیان مکلفند صورتحساب‌های فروش خود را صرفاً از طریق سامانه مودیان و بر اساس ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه اجرای این تکلیف قانونی نقش اساسی در ارتقاء شفافیت اقتصادی، صیانت از حقوق عمومی، کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی و تعمیق عدالت مالیاتی دارد افزود: پیاده‌سازی کامل صورتحساب الکترونیکی موجب افزایش دقت، سرعت، سلامت و انسجام فرآیند‌های مالی و تبادلات تجاری خواهد شد.