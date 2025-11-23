سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: در آبان ماه امسال آتش‌نشانان به ماموریت ۳۵۳ مورد حریق و ۵۷۳ مورد حادثه اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، جابر خوشگرد اظهار کرد: طی ماه گذشته، ۳هزار و ۵۰۱ نیروی عملیاتی (نفر ساعت) مستقر در ۳۲ ایستگاه به ۳۵۳ مورد حریق و ۵۷۳ مورد حادثه رسیدگی کردند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به اینکه ۱۰۵ مورد استقرار در سطح شهر با حضور آتش نشانان صورت گرفت، اضافه کرد: در ماهی که گذشت ۱۸۰ مورد نجات یافته، ۵۰ مصدوم و ۷ فوتی در حوادثی که رقم خورد داشته‌ایم.

وی افزود: در حوزه معاونت ایمنی و پیشگیری تعداد ۲۷ مورد استعلام در زمان صدور، اصلاح و تمدید پروانه و یا شروع عملیات و ۸۷ مورد استعلام در زمان صدور پایانکار صادر شد.

خوشگرد صدور ۳۱ مورد گواهی برای علت حریق و صدور ۸ مورد گواهی حریق و حوادث و تعداد ۳۲ مورد بازدید از اماکن تصرفات سطح شهر و اخطار ایمنی به تعداد ۵ مورد در حوزه ایمنی شهری و بازدید از اماکن تجاری به تعداد ۵۷ مورد از دیگر اقدامات صورت پذیرفته بیان کرد.