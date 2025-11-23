پخش زنده
کارشناس هواشناسی ایلام از پایداری جو استان تا پایان هفته جاری و حتی تا ۱۰ روز آینده، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احسان احمدینژاد اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوهای پیشیابی هواشناسی، جو استان ایلام تا پایان هفته جاری پایدار خواهد بود و تا ۱۰ روز آینده نیز بارندگی در سطح استان پیشبینی نمیشود.
کارشناس هواشناسی استان ایلام افزود: دمای هوا طی روزهای اخیر در برخی نواحی استان افزایش سه تا چهار درجهای داشته است؛ اما از روز دوشنبه و سهشنبه؛ بهویژه در مناطق شمالی استان، کاهش دما در حدود سه تا چهار درجه مورد انتظار است.
وی اضافه کرد: این کاهش دما بیشتر در ساعات روز محسوس خواهد بود و از شدت گرمای روزانه کاسته میشود؛ اما تغییرات قابل توجهی در دمای شبانه پیشبینی نمیشود.
احمدی نژاد ادامه داد: در نواحی سردسیر نیز هوای نسبتاً سرد ادامه خواهد داشت.