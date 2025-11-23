جهش به صادرات ۲ میلیارد دلاری و اشتغال‌آفرینی گسترده، در صنعت روی استان زنجان محقق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی کشور گفت: صنعت سرب و روی کشور که سال‌ها پیش با مشکلات جدی در فروش کنسانتره مواجه بود، امروز به نقطه‌ای رسیده است که توان صادراتی آن حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

جعفری افزود: در گذشته تولیدکنندگان کنسانتره روی با سختی‌های فراوان محصولی با عیار ۵۰ درصد را تولید می‌کردند اما خریدار نداشتند.

وی ادامه داد: با تلاش بخش خصوصی و متخصصان، این صنعت به تدریج شکل گرفت و امروز حدود 10 هزار نفر به صورت مستقیم در آن مشغول به کار هستند.

جعفری با اشاره به سازوکار عرضه محصول در بورس کالا گفت: طبق برنامه، ۲۰ درصد تولیدات صنعت «روی» در داخل کشور عرضه می‌شود و ۸۰ درصد باید صادر شود.