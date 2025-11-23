پخش زنده
نشست ستاد فرهنگی اربعین با حضور اعضای کمیتههای فرهنگی ایران و عراق در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست ستاد فرهنگی اربعین، اعضای ایرانی شرکت کننده، با تبریک برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمان عراق به دوستان عراقی، از اهتمام و ایثار مردم کریم عراق و دولت، علما و مرجعیت عالی این کشور در میزبانی و راهبری حرکت بزرگ فرهنگی اربعین قدردانی کردند.
در این نشست، دستور و ترکیب کمیسیونها و کارگروههای پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی، رسانهای، علمی و هنری اربعین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین اولویتها و رویکردهای فرهنگی اربعین ۱۴۰۵ بررسی شد.
همچنین مقرر شد رویکردهای حرکت بزرگ فرهنگی اربعین در سال آینده، براساس مردم پایه بودن، جهانی شدن، تمدنی و امت سازی آن متکی باشد.
همچنین با توجه به مناسبت یک هزار و پانزدهمین سال میلاد نبی مکرم اسلام (ص)، پیوند میان رسالت محمدی و نهضت حسینی مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
گفتنی است؛ پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی، علمی و رسانهای اربعین باحضور مهمانانی از جمهوری اسلامی ایران و ۱۲ کشور دیگر جهان از ۲۵ تا ۲۸ آذر، در مشهد و به همت ستاد فرهنگی و ستاد مرکزی اربعین و مشارکت و پشتیبانی بعثه مقام معظم رهبری برگزار میشود.