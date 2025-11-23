به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استان سمنان ۲۵۵ شهید ورزشکار دارد که پرچمداران پهلوانی و عشق به میهن هستند.

محسن ایزدخبش مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان در مراسم بزرگداشت شهدای ورزشکار گرمسار گفت : معرفی شهدای ورزشکار بیان شاخص ها و منش پهلوانی و اخلاق مداری شهدا برای جوانان و نوجوانان است .

در این مراسم استاندار سمنان ، مصطفی آجرلو و محمدرضا طالقانی پیشکسوتان رشته های فوتبال و کشتی نیز حضور داشتند .