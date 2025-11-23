پخش زنده
امروز: -
سرجنگلبان و مأمورین سرجنگلبانی کسلیان ۱۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی واقع در منطقه سوخته سرا شهرستان سوادکوه را آزادسازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرجنگلبان و مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی کسلیان با عملیات میدانی موفق به آزادسازی ۱۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی تصرفشده در منطقه سوختهسرای سوادکوه شدند.
این عرصه که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، در چارچوب طرح صیانت از انفال و منابع طبیعی استان آزادسازی و به بیتالمال بازگردانده شد.
سجاد حسنی بالاجاده، سرجنگلبان منطقه با اعلام این خبر تأکید کرد: این اقدام در راستای سیاستهای جدی سازمان منابع طبیعی برای مقابله با هرگونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی انجام شده است.
وی از همکاری و مشارکت همگانی در حفاظت از این منابع ارزشمند دعوت کرد و افزود: برخورد با متصرفان اراضی ملی ادامه خواهد داشت تا زمینه سوءاستفادههای احتمالی از این منابع به حداقل ممکن برسد.
بر اساس این گزارش، همیاران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف در اراضی جنگلی و مرتعی میتوانند از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹، یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند.