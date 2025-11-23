به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه سمنان در این مراسم با اشاره به اهمیت اخلاص در فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای گفت: برای اثرگذاری واقعی و رساندن پیام عاشورا و فرهنگ امام حسین(ع)، اصل اخلاص باید در کار هویدا باشد.

سید رسول موسوی‌نژادیان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز با بیان اینکه سوگواره مهر محرم با برنامه‌ریزی منسجم و ارتقای کیفیت برگزار شده است، افزود: آثار هنری تولید شده توسط هنرمندان مطرح کشور و حوزه بین‌الملل نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورایی ایفا کرده است.

میثم قدس‌پور، دبیر سوگواره ملی و بین‌المللی مهر محرم، از مشارکت گسترده هنرمندان در دوره هجدهم خبر داد و گفت: در این دوره بیش از پنج‌هزار اثر از داخل و خارج کشور دریافت شده و هنرمندانی از حدود ده کشور آثار خود را به بخش بین‌الملل ارسال کرده‌اند.

او افزود: داوری بخش عکس به مراحل پایانی رسیده و داوری بخش فیلم نیز در حال انجام است. نمایشگاه امسال نسبت به دوره‌های گذشته متمایز خواهد بود.

قدس‌پور همچنین با اشاره به مشارکت مردم در پویش‌های «انا الی‌العهد» و «ایران حسین(ع)» گفت: بیش از ۴۰ هزار محتوا در این پویش‌ها شناسایی شده و فرایند داوری آن‌ها نیز در حال برگزاری است.

آیین اختتامیه و اعلام برگزیدگان هجدهمین سوگواره ملی و بین‌المللی مهر محرم، ۱۲ آذرماه به میزبانی استان سمنان برگزار خواهد شد.

