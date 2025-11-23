به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بر اساس اعلام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، تعهد اشتغال امسال این استان ۱۲ هزار و ۸۶۷ شغل بوده که با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط تاکنون ۸ هزار شغل ایجاد و ثبت شده است.

علی نورانی گفت: در تابستان امسال نرخ بیکاری در استان سمنان شش و شش دهم و میزان مشارکت اقتصادی حدود ۳۸ درصد بوده است.

نورانی همچنین اعلام کرد: امسال ۲۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هم به عنوان تسهیلات مشاغل خانگی اختصاص یافته است.