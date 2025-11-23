حضرت زهرا سلام الله علیها در سیزدهم جمادی الاول و یا سوم جمادی الثانی سال ۱۱ هجری به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حضرت فاطمه زهرا (علی‌ها السلام) پس از رحلت پدر گرانقدرش رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، در جریان غصب خلافت و هجوم به خانه آن حضرت، توسط گروهی از صحابه، مورد ستم و آزار قرار گرفت که در اثر آن بیمار شد و در سیزدهم جمادی الاول و یا سوم جمادی الثانی سال ۱۱ هجری به شهادت رسیدند.

حضرت زهرا (س) به مردم و جامعه و انسانیت فهماندند که باید در مقابل ظلم، خرافات، جهل و ضد ارزش‌ها بایستند.

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کنار دینداری، همواره عدالت خواهی و ظلم ستیزی را مد نظر داشته و برای همیشه الگوی بی بدیل زنان عالم شدند.