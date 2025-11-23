پخش زنده
امروز: -
کاراته ایران در بخش کاتا تیمی بانوان به مدال نقره بازیهای المپیک ناشنوایان دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب مهناز حسنزاده، مژده مردانی و سمیرا ابوالحسنی امروز یکشنبه (۲ آذر) در مرحله نهایی تیمی کاتای بانوان بازیهای المپیک ناشنوایان، با تیمی از ژاپن رقابت کرد و با کسب امتیاز ۳۸.۳ به مقام نایب قهرمانی رسید.
تیم کاتا بانوان با حضور در مرحله نخست مسابقات و با اجرای قدرتمند امتیاز ۳۸.۲ را کسب کرد و فینالیست شد.
فرخناز ارباب (سرمربی) در کنار شادی جعفرزاده (مربی) هدایت ملی پوشان کاراته را در توکیو بر عهده دارند.
مدال نقره تیم کاتا بانوان سومین مدال کاراته و هجدهمین مدال کاروان ایران در بازیهای المپیک به حساب میآید.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه دارد.