به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، در جلسه ستاد هماهنگی برنامه‌های بزرگداشت هفته زن و روز مادر با اشاره به تقارن روز ۲۰ آذر با سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) گفت: این جلسه با هدف برنامه‌ریزی و هم‌افزایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته زن تشکیل شد.

شهلا محمد حسینی افزود: برای این هفته مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و خانواده‌محور پیش‌بینی شده است تا با اثرگذاری مناسب، زمینه ارتقای وضعیت خانواده‌ها به‌ویژه برای نسل جوان فراهم شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها باید در حد توان همکاری لازم را برای اجرای این برنامه‌ها داشته باشند.

وی ادامه داد: برنامه‌های این هفته در قالب‌های مختلف از جمله برپایی کارگاه‌های آموزشی، سمینارها، جشنواره‌ها، دوره‌های آموزشی و همایش‌ها برگزار خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همچنین از دستگاه‌های اجرایی، طلاب و دانشگاهیان خواست برای ارتقای وضعیت خانواده‌های استان همکاری گسترده داشته باشند.