رئیس پلیس فتا خراسان شمالی گفت: صفحات جعلی و تخفیفهای فریبنده در بلکفرایدی فعال شده و شهروندان باید از درگاههای نامعتبر دوری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ یوسف شاکری گفت: در روزهای منتهی به بلکفرایدی صفحات و فروشگاههای جعلی در شبکههای اجتماعی فعال میشوند که با وعده تخفیفهای غیرواقعی کاربران را به درگاههای فیشینگ هدایت میکنند و برخی شهروندان نیز به دلیل جذابیت قیمتها، بدون دقت کافی اطلاعات کارت بانکی خود را وارد میکنند و مورد سرقت مالی قرار میگیرند.
وی افزود: مجرمان معمولاً از طریق لینکهای تبلیغاتی، پیامکهای حاوی تخفیف ویژه یا صفحات فیک فروش کالا اقدام میکنند و خریدهای اینترنتی باید تنها از طریق فروشگاههای معتبر، نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت رسمی انجام شود.
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی با تأکید بر اینکه هیچ فروشگاه معتبر، لینک پرداخت را از طریق پیامرسانها ارسال نمیکند، گفت: تبلیغات اغراقآمیز ۷۰ تا ۹۰ درصد تخفیف یکی از رایجترین شگردهای کلاهبرداران در بلکفرایدی است.
سرهنگ شاکری در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک یا تخلف سایبری را از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.