محدودیت ترافیکی مراسم تشییع شهدای گمنام از ساعت ۷ صبح فردا؛ دوشنبه در شهر بندرعباس اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس پلیس راهور هرمزگان گفت: محدودیت ترافیکی فردا در مسیرهای جنوب به شمال از میدان شهدا، پل خواجو و شمال به جنوب از دور برگردان روبه روی شهرک پیامبر اعظم اجرا میشود.
سرهنگ حیدری افزود: رانندگان میتوانند برای رفت وآمد از مسیرهای جایگزین بلوارهای شهید رجایی و ساحلی استفاده کنند.
وی گفت: محدودیت ترافیکی تا پایان مراسم ادامه دارد.
مراسم تشییع شهدای گمنام فردا از میدان یادبود تا گلزار شهدای بندرعباس برگزار میشود.