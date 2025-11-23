به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس پلیس راهور هرمزگان گفت: محدودیت ترافیکی فردا در مسیر‌های جنوب به شمال از میدان شهدا، پل خواجو و شمال به جنوب از دور برگردان روبه روی شهرک پیامبر اعظم اجرا می‌شود.

سرهنگ حیدری افزود: رانندگان می‌توانند برای رفت وآمد از مسیر‌های جایگزین بلوار‌های شهید رجایی و ساحلی استفاده کنند.

وی گفت: محدودیت ترافیکی تا پایان مراسم ادامه دارد.

مراسم تشییع شهدای گمنام فردا از میدان یادبود تا گلزار شهدای بندرعباس برگزار می‌شود.