به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان ۳ چمن مصنوعی در مدرسه شهید رفیعی نژاد شهر آغاجاری، مدرسه میرکریم تقوی شهر جولکی و مدرسه شهریار روستای آب باران دو اجرا و نصب شد.

وی افزود: در تلاش هستیم با تامین ۴ چمن مصنوعی از شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، آنها را در تعداد دیگری از مدارس سطح شهرستان نصب کنیم.

امام جمعه آغاجاری در این مراسم از پیگیری مسئولین شهرستان جهت ارتقای حوزه آموزش و پرورش، افزایش سرانه ورزشی در مدارس و ایجاد نشاط و شادابی در بین دانش آموزان تشکر کرد.

در آئین بهره برداری از ۳ زمین چمن مصنوعی در مدارس آغاجاری محمدطلا مظلومی نماینده مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین حسینی امام جمعه، اعضای شورای تامین و تعدادی از مسئولان ادارات حضور داشتند.