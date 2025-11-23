به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بخشدار بخش مرکزی شهرستان اوز گفت: یادواره شهدای اهل سنت اوز با معرفی شهید ابراهیم جعفریان شهید شاخص سال ۱۴۰۴، با حضور اقشار مردم، خانواده شهدا و مسوولان در روستای کهنه اوز برگزار شد.

انیسه گلابی افزود: این مراسم با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده برپا شد.

شهید ابراهیم جعفریان از شهدای اهل سنت اوز در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۶۷ در سن ۲۰ سالگی در منطقه فکه به شهادت رسید.