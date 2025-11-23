به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر با اشاره به افزایش نگران‌کننده مراجعات بیماران به اورژانس بیمارستان‌های این شهرستان، نسبت به رعایت جدی نکات بهداشتی هشدار داد.

دکتر محمدجواد یزدانی گفت: با آغاز پیک آنفلوانزا در شهرستان، موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی، تب و علائم شبه‌سرماخوردگی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است و از شهروندان انتظار داریم اصول پیشگیری را کاملاً رعایت کنند.

وی افزود: در ده روز اخیر بیش از ۷ هزار نسخه بیماران سرپایی در داروخانه بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ثبت شده است که این آمار شدت موج بیماری‌های فصلی را نشان می‌دهد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر با تأکید بر افزایش بار مراجعه به مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید از حضور غیرضروری در تجمعات، تماس نزدیک با افراد بیمار و بی‌توجهی به علائم هشداردهنده خودداری کنند. در صورت بروز علائم شدید مانند تنگی نفس، تب مداوم یا ضعف شدید، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است.

یزدانی همچنین از مردم خواست علاوه بر رعایت ماسک در محیط‌های پرجمعیت، تهویه منازل، افزایش مصرف مایعات، و توجه ویژه به سلامت کودکان و سالمندان را جدی بگیرند.